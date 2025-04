Padel Serie B femminile | Bellaria vince a tavolino atlete Perugia non si presentano

Bellaria Brindisi e Perugia, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B femminile di Padel, non si è disputato perchè la squadra umbra non si è presentata sul campo.Non sappiamo le motivazioni di tale rinuncia, rimane il rammarico perchè la squadra. Brindisireport.it - Padel Serie B femminile: Bellaria vince a tavolino, atlete Perugia non si presentano Leggi su Brindisireport.it BRINDISI - Il match tra ilBrindisi e, valevole per la quarta giornata del campionato didi, non si è disputato perchè la squadra umbra non si è presentata sul campo.Non sappiamo le motivazioni di tale rinuncia, rimane il rammarico perchè la squadra.

