Padam Padam concerto spettacolo ispirato alla figura di Edith Piaf

Padam Padam concerto spettacolo ispirato alla figura di Edith Piaf di e con Adele Tirante fisarmonica e chitarra Giovanni Belia "Padam" è il nome con cui anticamente di parigini chiamavano la loro città. Padam Padam è il titolo di una celebre canzone cantata da Edith Piaf, il passerotto dall'ugola d'oro, che in questo brano esprime la vorticosa e ossessiva commedia dell'Amore, che come il suono di un'orchestra imprigionato nella sua memoria, "prima o poi la farà diventare folle", così recita il testo. È proprio il tema dell'Amore in questa straordinaria interprete e nella sua epoca, che Adele Tirante porta sulla scena, attraverso parole liberamente tratte dalla biografia scritta dalla sorella Simone Berteaut, da Prevert e da Jean Coctau. Arezzo, 8 aprile 2025 – Il 12 aprile alle 21 al teatro di Anghiari va in scena

