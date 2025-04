Quotidiano.net - Pace fatta tra Elton John e Madonna: emozionante incontro al Saturday Night Live

"Abbiamo finalmente seppellito l'ascia di guerra!". Dopo anni di tensioni, frecciatine e piccole battaglie a distanza, è finalmente scoppiata latra. E ad annunciarlo in un post sui social con cuoricini e fotografia è la stessa popstar: "Sono andata a vedereesibirsi alquesto weekend! Wow" scrive.ricorda anche come al liceo una sera uscì di nascosto di casa per vedereesibirsi dal vivo a Detroit e come questo cambiò il corso della sua vita: "È stata un'esibizione indimenticabile che mi ha aiutato a capire il potere trasformativo della musica. Mi ero sempre sentita un'outsider crescendo e vederlo sul palco mi ha aiutato a capire che andava bene essere diversi, distinguersi, prendere la strada meno battuta. Era addirittura essenziale".