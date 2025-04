Quotidiano.net - Ovechkin ‘rompe’ la diplomazia dell’hockey

Leo Turrini Pur essendo nota la sua malcelata simpatia per Vladimir Putin (chiedere a Zelensky per informazioni, eh), non è detto che a Donald Trump, tra un dazio e l’altro, abbia fatto piacere la storica prodezza di Alexander. Stiamo parlando di un Campionissimosu ghiaccio., amico personale dell’Inquilino del Cremlino, l’altra notte ha battuto il record di punti (o gol, se preferite il gergo calcistico) nella NHL, la lega professionistica nord americana. L’asso russo gioca nella squadra di Washington, i Capitals. Putin si è immediatamente congratulato con l’idolo nazionale, così popolare in patria che la sua immagine è stata proiettata accanto al memoriale delle vittime di Leningrado. Tutto bene? Fermi un attimo! A chi ha tolto il record NHL il prode? Ma al mitico Wayne Gretzky, sodale strettissimo di The Donald, al punto che nel suo Canada, dopo le sparate di Trump sul medesimo Canada cinquantunesimo stato, il mitico Gretzky viene coperto di fischi non appena appare in pubblico.