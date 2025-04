Sport.quotidiano.net - Ottimi risultati per i nuotatori reggiani ai Campionati Italiani Giovanili a Riccione

per i 7che hanno partecipato ai "Nazionali" (Criteria), svoltisi dal 28 marzo al 2 aprile a, in vasca corta. L’appuntamento primaverile, cui hanno preso parte oltre 2000 atleti, rappresenta il culmine della stagione per i migliori giovani talenti, assieme ai "Assoluti", in programma a luglio. Al suo debutto in questa manifestazione, Nicolò Baldi (Ragazzi 14) sfiora due volte la medaglia di bronzo, qualificandosi 4° nei 50 stile libero, con il tempo di 24’’62, e 4° anche nei 100 farfalla (58’’74), mentre si posiziona al 22° posto nei 100 stile libero (55’’83). Strepitoso anche Riccardo Stocchetti (Juniores 2), che si piazza nella top 10 nazionale in 5 diverse gare, qualificandosi al 6° posto nei 100 stile libero, con il tempo di 49’’56, all’8° nei 50 dorso (25’’28), al 9° nei 50 farfalla (24’’46), al 10° nei 100 dorso (54’’68) e anche nei 50 stile libero (22’’94), stabilendo tre nuovi record societari nei 50 farfalla, 50 dorso e 100 dorso.