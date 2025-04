Ottant' anni dalla Liberazione | il programma in Bassa Romagna

anniversario della Liberazione dal Nazifascismo nei comuni dell’Unione della Bassa Romagna, con un ricco calendario di iniziative pubbliche, civili, culturali e artistiche.Il programma di AlfonsinePartendo da Alfonsine, la città si prepara a. Ravennatoday.it - Ottant'anni dalla Liberazione: il programma in Bassa Romagna Leggi su Ravennatoday.it Entrano nel vivo le celebrazioni dell’80°versario delladal Nazifascismo nei comuni dell’Unione della, con un ricco calendario di iniziative pubbliche, civili, culturali e artistiche.Ildi AlfonsinePartendo da Alfonsine, la città si prepara a.

Ottant'anni dalla Liberazione: il programma in Bassa Romagna. Ottant'anni dalla Liberazione: tutto pronto per il 25 aprile al circolo ARCI. L’anniversario della Liberazione. Ottant’anni fa cambiò la Storia: "Ricco cartellone di iniziative". Ottant’anni dalla Liberazione: il programma delle iniziative per il 25 aprile. A 80 anni dalla Liberazione. Il programma degli eventi di Aprile a Cinisello. “80 voglia di libertà”: ricco programma per l’80° anniversario della Liberazione. Ne parlano su altre fonti

A ottant'anni dalla Liberazione Boves inaugura un nuovo monumento - L’opera, realizzata dall’artista Franz Hämmerle, è un dono del Boves-Kreis della Comunità parrocchiale tedesca di Utting-Schondorf ... (cuneodice.it)

Ottant'anni dalla Liberazione: tutto pronto per il 25 aprile al circolo ARCI - È tutto pronto per il 25 aprile al circolo ARCI "Boccardo" di San Mauro Torinese, che ha presentato il suo programma per la Festa della Liberazione. (giornalelavoce.it)

L’anniversario della Liberazione. Ottant’anni fa cambiò la Storia: "Ricco cartellone di iniziative" - Si parte il 10 aprile con il consiglio comunale solenne al Guglielmi. Orazione di Vannino Chiti. Il comitato di associazioni ha rappresentato tutte le anime della città e dato lustro alla cultura. (msn.com)