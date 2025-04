Ostia oltre 150 domande per le concessioni balneari

Ostia, 8 aprile 2025 – Sono più di 150 le domande pervenute per ottenere una delle concessioni balneari andate a bando ad Ostia. Per quanto riguarda il primo avviso pubblico, che riguardava 31 concessioni balneari, sono arrivate 99 richieste e nessun lotto è andato deserto.Riguardo il bando per le 9 spiagge libere con servizi sono arrivate 54 domande, con tre lotti deserti, per i quali sono in corso le valutazioni per assegnare i servizi connessi alla balneazione indispensabili per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica nei tratti di spiaggia, allestendo servizio di salvamento e bagni chimici per le spiagge che non sono già attrezzate. Proseguono inoltre le attività di Ama per la pulizia del litorale, vagliatura e livellamento. Da oggi alle 15:00 è iniziata la fase di apertura buste per la valutazione delle proposte.

