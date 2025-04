Ospedale l' atrio del Morgagni Pierantoni ospita i giovani pianisti romagnoli in concerto

Ospedale Morgagni Pierantoni ospita la prima la prima esibizione musicale del progetto “La Musica che Cura”, promosso dal Rotary Club Forlì. A essere coinvolti sono i giovani pianisti delle scuole di musica del territorio di Forlì, Cesena e Rimini che. Forlitoday.it - Ospedale, l'atrio del Morgagni Pierantoni ospita i giovani pianisti romagnoli in concerto Leggi su Forlitoday.it Mercoledì 9 aprile alle ore 16.30 l’la prima la prima esibizione musicale del progetto “La Musica che Cura”, promosso dal Rotary Club Forlì. A essere coinvolti sono idelle scuole di musica del territorio di Forlì, Cesena e Rimini che.

Ospedale, l'atrio del Morgagni Pierantoni ospita i giovani pianisti romagnoli in concerto. All’Ospedale Morgagni-Pierantoni si esibiranno giovani pianisti per “la musica che cura”. “PlasmiAMO il futuro: 50 sfumature di giallo”: mostra di fumetto all'Ospedale di Forlì a cura dell'Avis. "Like a Queen": al "Morgagni-Pierantoni" la mostra di "Lady Sara Tattoo", artista e paziente oncologica. Novità all'ospedale: il Posto di Polizia del Morgagni-Pierantoni si trasferisce al pronto soccorso. Il Tg1 Medicina alla scoperta delle tecnologie in uso all'ospedale Morgagni-Pierantoni. Ne parlano su altre fonti

Ospedale Morgagni-pierantoni - Forlì - Servizi Supplementari: l'ospedale dispone di 1 bar collocato all'interno del Padaglione Morgagni aperti tutto l'anno dalle 6.30 alle 19.30 e di un servizio di ristorazione self-service al primo ... (corriere.it)

Ospedale Morgagni-Pierantoni - Le informazioni proposte in questo sito non sono un consulto medico. In nessun caso, queste informazioni sostituiscono un consulto, una visita o una diagnosi formulata dal medico. Non si devono ... (pazienti.it)

Cgil, domani l’assemblea al Morgagni-Pierantoni per salari più adeguati - Domani dalle 11.45 alle 13 presso la Sala Pieratelli dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì la Cgil di Forlì-Cesena organizza un’assemblea aperta... Domani dalle 11.45 alle 13 presso la ... (ilrestodelcarlino.it)