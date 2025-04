Ospedale di Terni inaugurata la nuova sala d’attesa di oncoematologia | in campo anche l’Aucc

inaugurata questa mattina la nuova sala d'attesa della struttura complessa di oncoematologia dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, alla presenza di Massimo Rizzo della direzione medica, di Laura Fontetrosciani e Emanuela Santuro del Sitro, di Leonardo Fausti, responsabile delle donazioni.

