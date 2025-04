Lanazione.it - Ospedale: alle Scotte nuovo edificio da 50 milioni di euro, Giani visita il Volàno

Leggi su Lanazione.it

Siena, 8 aprile 2025 – “Avrei voluto Antonio Barretta alla direzione generale di Careggi,numero uno d’Italia secondo il rapporto Agenas 2024. Ma lui ha rifiutato, per rimanere”, rivela il presidente Eugenio. “Sono già in uno dei dieci migliori ospedali italiani. Non mi è andata così male”, risponde il professor Barretta. Lo scambio di battute è di ieri, nel corso delladel presidente della Regione Toscana a Siena per il sopralluogo al cantiere del lotto, primo e strategico intervento del masterplan di ampliamento e ristrutturazione delle. “Sono soddisfatto di quel che vedo - ha detto il governatoreguardando dall’alto il cantiere fra il padiglione Dea e il lotto 4 –. I lavori stanno procedendo nei tempi previsti. Fatte le fondamenta, ci sono già il vano ascensore e i pali intorno ai quali crescerà il resto dell’edificazione, con la gru che sta tirando su i solai proprio in questo momento.