Osimhen piace ai club d’Arabia | il Manchester United in agguato

Osimhen lascerà il Napoli a titolo definitivo e, nonostante il Manchester United sia un estimatore dell'attaccante, per lui è più probabile un'altra destinazione in estate. Osimhen, 26 anni, ha segnato ben 28 gol in 32 presenze con il Galatasaray. Il suo contratto con il Napoli prevede una clausola di uscita di 75 milioni di euro.

