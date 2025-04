Osimhen Juve si scalda la pista che porta all’attaccante! Andrà in Premier League o a Torino | fissato il prezzo del cartellino L’indiscrezione

Tra i calciatori accostati maggiormente al calciomercato Juve c'è sicuramente Osimhen, attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray. Secondo quanto riportato dall'ESPN, il nigeriano punta al trasferimento in Premier League o alla Juventus. La cifra richiesta per accaparrarsi il bomber è di circa 65 milioni di euro e uno stipendio di 11 milioni di euro. La concorrenza sarà agguerrita con Manchester United, Chelsea e Arsenal che sono alla finestra.

