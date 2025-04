Orrore in Italia | bimba di soli 6 mesi trovata morta così all’asilo nido

Italia in un asilo nido di Torano Nuovo (Teramo), dove una bimba di sei mesi è stata trovata morta dalle educatrici. Si tratterebbe, stando alle prime ricostruzioni, di un caso di ‘morte in culla‘, ma solo l’autopsia, già disposta dal pm di turno, potrà chiarire l’accaduto.Leggi anche: Truffa del doppio Spid, rimborsi 730 a rischio per molti Italiani: come funziona e come proteggersi A ricostruire la vicenda sono i media locali. Il fatto è avvenuto attorno alle 16.30 del 7 aprile, quando una delle educatrici, durante il giro di controllo ai bambini, ha notato che la piccola, mentre era nella culla, non respirava e ha dato l’allarme.Sono subito scattate le procedure di emergenza e sul posto è intervenuto il 118. Ogni tentativo di rianimarla è stato però inutile. La salma è stata trasportata all’ospedale di Sant’Omero (Teramo), a disposizione dell’autorità giudiziaria. Thesocialpost.it - Orrore in Italia: bimba di soli 6 mesi trovata morta così all’asilo nido Leggi su Thesocialpost.it Tragedia inin un asilodi Torano Nuovo (Teramo), dove unadi seiè statadalle educatrici. Si tratterebbe, stando alle prime ricostruzioni, di un caso di ‘morte in culla‘, ma solo l’autopsia, già disposta dal pm di turno, potrà chiarire l’accaduto.Leggi anche: Truffa del doppio Spid, rimborsi 730 a rischio per moltini: come funziona e come proteggersi A ricostruire la vicenda sono i media locali. Il fatto è avvenuto attorno alle 16.30 del 7 aprile, quando una delle educatrici, durante il giro di controllo ai bambini, ha notato che la piccola, mentre era nella culla, non respirava e ha dato l’allarme.Sono subito scattate le procedure di emergenza e sul posto è intervenuto il 118. Ogni tentativo di rianimarla è stato però inutile. La salma è stata trasportata all’ospedale di Sant’Omero (Teramo), a disposizione dell’autorità giudiziaria.

