Orrore in Colombia ucciso un biologo italiano | i suoi resti in una valigia È mistero

in, Italia sotto choc. Il corpo smembrato di unmolecolare, Alessandro Coatti, è stato trovato in unanella città di Santa Marta nei Caraibini. Lo riferisce il sito dell’emittente locale Noticias Caracol. La notizia è stata poi confermata su X dal sindaco di Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello. Che incaricato le autorità di “chiarire la vicenda della morte del cittadinoAlessandro Coatti”. Il sindaco ha anche promesso “una ricompensa di cinquanta milioni di pesos (poco oltre 10mila euro) per chi fornirà informazioni che consentano di identificare e catturare i responsabili”., ricercatoree ritrovato in unaSecondo i media locali, Coatti –molecolare che lavorava presso la Biological Society of London – venerdì scorso aveva lasciato l’hotel nel centro storico di Santa Marta in cui alloggiava.