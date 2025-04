Orrore in Colombia ricercatore italiano ucciso e fatto a pezzi | parte del corpo trovata in una valigia

Un ricercatore italiano, Alessandro Coatti, di 42 anni è stato ucciso e fatto a pezzi in Colombia. La notizia è stata confermata dall'ambasciata italiana a Bogotà. La testa e le braccia dell'uomo sono state trovate in una valigia in prossimità dello stadio della cittadina di Santa Marta. La polizia è risalita all'identità di Coatti grazie al bracciale di un albergo che aveva ad un polso. Altri pezzi del corpo del ricercatore sono stati trovati in un'altra zona della città. Secondo le prime ricostruzioni, sabato sera l'uomo era uscito per andare in un locale notturno e non ha più fatto ritorno. Sulla base delle prime informazioni raccolte, emerge che Alessandro Coatti, nato a Portomaggiore (Ferrara), era in Sudamerica per turismo ed aveva già visitato Perù, Bolivia e Ecuador.

