Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 8 aprile: Leone fortunato, vitalità per i Gemelli

Ecco l’diFox per martedì 82025! Martedì si apre con un’energia più vivace rispetto a ieri: la Luna entra in Acquario e smuove le acque, portando un bisogno urgente di novità, movimento e cambiamento. È una giornata ideale per chi ha il coraggio di dire “basta” a ciò che non funziona e vuole voltare pagina, sia sul lavoro che nei sentimenti. I segni d’Aria saranno particolarmente favoriti, mentre quelli di Terra dovranno scendere a patti con una certa irrequietezza. Non è il giorno per restare fermi o per lasciarsi sopraffare dalla pigrizia: serve reattività, ma anche cuore. Lascia che la giornata ti sorprenda!diFox, per martedì 82025, segno per segno? Segnodel giorno:hai fascino, energia e una marcia in più in ogni campo.