Oroscopo di Paolo Fox del 9 Aprile 2025 | Pesci malinconico

Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Aprile 9 2025

Ariete
Il Sole favorevole e l'imminente supporto di Mercurio vi spingono a essere determinati nelle scelte lavorative. Non lasciate nulla in sospeso e sfruttate questo periodo propizio per consolidare le relazioni di coppia.

Toro
La Luna in ottimo aspetto, insieme a Sole, Mercurio e Marte, vi rende più intraprendenti nel lavoro. È il momento ideale per risolvere questioni passate e prendere decisioni importanti.

Gemelli
La tensione è alta, complice la Luna dissonante. In ambito professionale potreste sentirvi insoddisfatti; cercate di mantenere la calma e di evitare conflitti inutili, specialmente in amore.

Cancro
Impegnatevi maggiormente per ottenere soddisfazioni, soprattutto nel lavoro. In amore, una fase di incertezza persiste; è tempo di prendere decisioni chiare e definitive.

