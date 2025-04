Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, martedì 8 aprile 2025: le previsioni segno per segno

Leggi su Tpi.it

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi:ArieteCari Ariete, vi attende una giornata ricca di energia, ma attenzione a non essere troppo impulsivi. Per quanto riguarda il lavoro, una nuova opportunità potrebbe bussare alla vostra porta.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, la calma sarà il vostro punto di forza. Per quanto riguarda il lavoro, evitate tensioni inutili e concentratevi sugli obiettivi.