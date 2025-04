Internews24.com - Orlando spiazza: «Inter? Quando non entrano i big succede questo…»

Leggi su Internews24.com

di Redazionecon le sue dichiarazioni in merito alla situazione dell’. Le parole dell’ex giocatore sul momento dei nerazzurriDurante la trasmissione radiofonica di TMW Radio, l’ex calciatoreha analizzato la situazione in casaalla luce anche della rimonta subita in casa del Parma nella sorsa giornata di Serie A. L’ex conoscenza del nostro campionato si è in particolare focalizzato su un aspetto che riguarda la squadra nerazzurra e che riguarda l’organico della stessa. Di seguito l’analisi lucida e netta dell’ex Juventus.PAROLE – «Sicuramente una squadra come l’sul 2-0 deve avere la forza di portarla a casa. A un certo punto cambi tutti i big e ti4 giocatori normali. E l’leva certi giocatori diventa una squadra molto normale.