Orlando | Inter favorita contro il Bayern Monaco! Il motivo

Orlando, in collegamento con TMW Radio, esagera forse nel giudizio della partita che si giocherà tra qualche ora tra Bayern Monaco e Inter.PRIMA SFIDA – Massimo Orlando reputa i nerazzurri avanti: «Bayern Monaco-Inter? Inter favorita, è una grande occasione da sfruttare vedendo le assenze del Bayern. Troppe critiche però dopo Parma, anche le big con la Champions di mazzo hanno sofferto. Ho trovato certe critiche esagerate. Il pareggio di Parma? Sicuramente una squadra come l’Inter sul 2-0 deve avere la forza di portarla a casa. A un certo punto cambi tutti i big e ti entrano 4 giocatori normali. E l’Inter quando levi certi giocatori diventa una squadra molto normale. I titolari fanno la differenza. Quando ne cambi tanti, contro una squadra che è affamata adesso per i suoi obiettivi, ecco quello che succede, anche una grande va in difficoltà»Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, Interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Orlando: «Inter favorita contro il Bayern Monaco! Il motivo»)© Inter-News. Inter-news.it - Orlando: «Inter favorita contro il Bayern Monaco! Il motivo» Leggi su Inter-news.it Massimo, in collegamento con TMW Radio, esagera forse nel giudizio della partita che si giocherà tra qualche ora tra.PRIMA SFIDA – Massimoreputa i nerazzurri avanti: «, è una grande occasione da sfruttare vedendo le assenze del. Troppe critiche però dopo Parma, anche le big con la Champions di mazzo hanno sofferto. Ho trovato certe critiche esagerate. Il pareggio di Parma? Sicuramente una squadra come l’sul 2-0 deve avere la forza di portarla a casa. A un certo punto cambi tutti i big e ti entrano 4 giocatori normali. E l’quando levi certi giocatori diventa una squadra molto normale. I titolari fanno la differenza. Quando ne cambi tanti,una squadra che è affamata adesso per i suoi obiettivi, ecco quello che succede, anche una grande va in difficoltà»-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «il! Il»)©-News.

M.Orlando: "Inter, troppe critiche per il pari di Parma. In tanti non sono da Milan".... Sabato: "Inter, guai a prendere sottogamba il Bayern con tutti questi infortunati".... Orlando: "Inter nettamente favorita sulla Juve". M. Orlando duro: "Al Milan c'è una confusione incredibile". Orlando: “Roma-Napoli? Per Conte servirà la partita perfetta! E sull’Inter…”. Orlando: “Derby segnato, Inter strafavorita ma deve stare attenta perché Conte…”. Ne parlano su altre fonti

Bookies - Inter favorita contro il Genoa. Il primo gol di Lautaro contro il Grifone è in lavagna a quota 2 - L'Inter ha bisogno di tre punti contro il Genoa per proseguire la ricorsa allo scudetto e dimenticare le due sconfitte nelle ultime tre gara di campionato. I nerazzurri sono i grandi favoriti per ... (msn.com)

Orlando: “Inter? Turnover giusto in Champions. Se poi Inzaghi perde contro l’Atalanta…” - Nel corso di “Maracanà”, su TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato del match di ritorno che attende l’Inter questa sera, citando poi l’Atalanta: “Inzaghi? Gestisce giustamente gli ... (calcioatalanta.it)

Bookies - Coppa Italia, Inter favorita la sulla Lazio e al titolo. Contro i biancocelesti previsti tanti gol - Nel caso in cui la squadra di Inzaghi dovesse battere i laziali domani a San Siro incapperebbe in un altro derby stagioonale contro ... entrambi 15. L'Inter è inoltre anche la favorita numero ... (msn.com)