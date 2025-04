Sport.quotidiano.net - Orari Motogp Qatar 2025 (Tv 8 e Sky). I segreti del circuito e qual è la velocità massima mai raggiunta

Roma, 8 aprile– La vittoria di Austin ha riaperto i giochi per il mondiale. Considerarli chiusi dopo due gp era forse esagerato, ma il dominio di Marc Marquez lasciava presagire a un monologo, che invece è stato placato al COTA dall’errore del numero 93, caduto quando era comodamente in testa. Ne ha approfittato Pecco Bagnaia, che con pazienza sta trovando maggior feeling con la Gp25 e ora si sente in grado di poter lottare. I primi tre tracciati erano sfavorevoli all’iridato 2023, ma dalarrivano circuiti a lui più affini e si preannuncia un equilibrio maggiore tra i primi tre. Va infatti considerato che per effetto della caduta di Marc in Texas ora in vetta al campionato c’è il fratello Alex con un punto di vantaggio, mentre Pecco è distante tredici lunghezze. Si conferma invece il dominio Ducati, con venti vittorie di fila, ultima sconfitta a Austin un anno fa quando vinse Vinales, e nel mirino c’è Honda con 22 successi consecutivi a fine anni novanta.