Ora la Toscana | Susanna Ceccardi terrorizza la sinistra

è stata un po' la padrona di casa al congresso della Lega. Giusto dunque che sia lei a fare il punto sulla due giorni del Carroccio. Onorevole, che congresso è stato? «Si è trattato di un grande momento di confronto sulle idee e suoi temi che caratterizzeranno il futuro della Lega. Ma è stato anche un occasione di confermare il grande spirito propositivo e di grande condivisione delle nostre battaglie. E poi è stato anche il congresso dei grandi ospiti internazionali, come Musk o Marine Le Pen e i leader dei Patrioti». C'era un sacco di gente. Se l'aspettava? «Sì, l'entusiasmo si respirava da tempo. Ho visto molti militanti toscani che sono venuto a caricarsi in vista delle prossime regionali di ottobre». Come arriverà la Lega all'appuntamento toscano? «Nella storia non abbiamo mai vinto qui.