Operazione Vendetta recensione | Rami Malek e l' altra faccia degli spy-movie

L'ex Freddy Mercury diventa eroe action in un thriller che punta sull'ottimo cast e sulla linearità narrativa. Tutto sommato, funziona. Al cinema dal 10 aprile. Storia lunga, The Amateur di James Hawes. Il film, che in Italia arriva con l'emblematico titolo, nasce addirittura nel 1981: prima il romanzo di Robert Littell, poi l'adattamento cinematografico uscito lo stesso anno e interpretato da John Savage e Christopher Plummer. Quarantacinque anni dopo la Cecoslovacchia non esiste più - era infatti la location originale - ma, di certo, è ancora intatta la cortina di ferro eretta tra la verità e la menzogna (e non solo tra Stati Uniti e Russia) che nel film di Hawes si rimpallano e si avvicendano. Una linea di demarcazione in cui agisce .