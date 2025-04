Mistermovie.it - Operazione Vendetta: Rami Malek, la CIA e la Vendetta nel Thriller del 2025

Preparati per "", un film che fonde spionaggio e azione in arrivo nelle sale italiane nel. Con il talentuoso, questa pellicola ti trascina in una storia avvincente dove verità e menzogna si scontrano, tra colpi di scena mozzafiato e tensioni che richiamano intrighi internazionali sempre attuali. Da Crittografo a Giustiziere Solitario: La Missione di HellerIn "", vestirai i panni di Charles Heller (interpretato da un intenso), un crittografo della CIA più a suo agio con i codici che con le pistole. Ma quando un tragico attentato a Londra porta via sua moglie (Rachel Brosnahan) e l'agenzia sembra voltare le spalle, Heller decide che è ora di agire. Armato di informazioni riservate, inizia una missione dipersonale contro tutto e tutti.