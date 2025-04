Operaio muore schiacciato sotto una pressa incidente sul lavoro nel Cremonese

incidente sul lavoro, questa volta nel Cremonese: un Operaio di 58 anni ha perso la vita mentre lavorava in una azienda del settore giardinaggio a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe finito sotto una pressa schiaccia cartone senza . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Ennesimosul, questa volta nel: undi 58 anni ha perso la vita mentre lavorava in una azienda del settore giardinaggio a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. L'è avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe finitounaschiaccia cartone senza .

