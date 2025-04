Operaio morto schiacciato da una pressa a Cremona | spaventoso incidente sul lavoro

incidente sul lavoro, questa volta nel Cremonese: un Operaio di 58 anni ha perso la vita mentre era impiegato in un’azienda di giardinaggio a Casalmaggiore, in provincia di Cremona.L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina. Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo sarebbe stato schiacciato da una pressa schiaccia cartone, senza alcuna possibilità di essere soccorso. Al momento dell’incidente, sembra che non ci fossero altre persone sul posto, e non è ancora chiaro se l’Operaio abbia avuto un malore prima di cadere sotto il macchinario. I soccorritori dell’Areu 118, arrivati tempestivamente sul luogo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell’Ats, che stanno indagando sull’incidente per accertare le cause e verificare eventuali responsabilità relative alla sicurezza sul lavoro. Thesocialpost.it - Operaio morto schiacciato da una pressa a Cremona: spaventoso incidente sul lavoro Leggi su Thesocialpost.it Un altro tragicosul, questa volta nel Cremonese: undi 58 anni ha perso la vita mentre era impiegato in un’azienda di giardinaggio a Casalmaggiore, in provincia di.L’è avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina. Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo sarebbe statoda unaschiaccia cartone, senza alcuna possibilità di essere soccorso. Al momento dell’, sembra che non ci fossero altre persone sul posto, e non è ancora chiaro se l’abbia avuto un malore prima di cadere sotto il macchinario. I soccorritori dell’Areu 118, arrivati tempestivamente sul luogo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell’Ats, che stanno indagando sull’per accertare le cause e verificare eventuali responsabilità relative alla sicurezza sul

