Operai e pensionati del Coime occupano Palazzo Palagonia | Riallineare gli stipendi dal 2015

pensionati del Coime hanno occupato Palazzo Palagonia, sede della direzione generale del Comune, in via del Quattro Aprile. "L'azione - spiega la Fillea Cgil Palermo, che chiede un incontro con il sindaco - è conseguente alla incomprensibile posizione. Palermotoday.it - Operai e pensionati del Coime occupano Palazzo Palagonia: "Riallineare gli stipendi dal 2015" Leggi su Palermotoday.it Stamattina un centinaio di lavoratori edelhanno occupato, sede della direzione generale del Comune, in via del Quattro Aprile. "L'azione - spiega la Fillea Cgil Palermo, che chiede un incontro con il sindaco - è conseguente alla incomprensibile posizione.

Operai e pensionati del Coime occupano Palazzo Palagonia: "Riallineare gli stipendi dal 2015".

