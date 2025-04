Lanazione.it - Opera si aggiudica i servizi museali del complesso Duomo Firenze

Leggi su Lanazione.it

, 8 aprile 2025 - Siglata a, i primi di aprile, l'intesa tradi Santa Maria del Fiore eLaboratori, per irelativi aldi Santa Maria del Fiore ovvero, Cattedrale, Cupola Brunelleschi, Campanile di Giotto, Battistero e il Museo dell'. ALaboratori, si spiega in una nota, affidati "il coordinamentotivo di supporto, idi accoglienza, il controllo accessi, la sorveglianza, l'assistenza, l'accompagnamento gruppi per visite guidate, la gestione deposito bagagli e la gestione della libreria Brunelleschi". Fino a tre anni anni fa iaffidati ora alavoratori, erano svolti da personale interno dell'di Santa Maria del Fiore. Erano stati poi affidati a una cotiva multiservice a cui succedelaboratori.