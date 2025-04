Zon.it - “Opera Cafè”, viaggio nella lirica alla Pinacoteca: mercoledì il terzo appuntamento con la rassegna musicale del Conservatorio Martucci

Continua con grande partecipazione di pubblico il successo della”, il ciclo di incontri musicali ideato e promosso dal“Giuseppe” di Salerno, in sinergia con la Provincia.Ilevento in programma, intitolato “Tutto tace intorno intorno”, si terrà9 aprile alle ore 18.30raffinata cornice dellaProvinciale di Salerno.A guidare il pubblico in questo percorsosarà il Maestro Irma Irene Tortora, che curerà un affascinantenel mondo dell’attraverso celebri arie e brani di Mozart, Donizetti, Puccini, Mascagni e Verdi. Protagonisti della serata saranno i giovani talenti del, che daranno voce a un repertorio ricco di emozioni e bellezza.L’ingresso all’evento è gratuito.Fonte: salernonotizie.