Open Week sulla salute della donna | visite gratuite negli ospedali bollino rosa dal 22 al 30 aprile

Open Week sulla salute della donna, in programma dal 22 al 30 aprile 2025. L’iniziativa, promossa da Fondazione Onda ETS, è rivolta alla promozione dell’informazione, prevenzione e cura in ambito femminile.negli ospedali aderenti al network bollino rosa, tra cui quelli della provincia di Arezzo, saranno disponibili visite gratuite e colloqui informativi in diverse specialità: ginecologia, urologia, dietologia e nutrizione, psichiatria, neurologia e senologia.A partire dall’8 aprile 2025, sul sito www.bollinirosa.it sarà consultabile l’elenco dei servizi disponibili, con indicazioni dettagliate su date, sedi e modalità di prenotazione. Lortica.it - Open Week sulla salute della donna: visite gratuite negli ospedali bollino rosa dal 22 al 30 aprile Leggi su Lortica.it Ad Arezzo e Montevarchi consulenze e screening gratuiti in ginecologia, urologia, psichiatria, senologia e alimentazione. Ecco come prenotare.Anche l’Ospedale San Donato di Arezzo e l’Ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi aderiscono all’, in programma dal 22 al 302025. L’iniziativa, promossa da Fondazione Onda ETS, è rivolta alla promozione dell’informazione, prevenzione e cura in ambito femminile.aderenti al network, tra cui quelliprovincia di Arezzo, saranno disponibilie colloqui informativi in diverse specialità: ginecologia, urologia, dietologia e nutrizione, psichiatria, neurologia e senologia.A partire dall’82025, sul sito www.bollini.it sarà consultabile l’elenco dei servizi disponibili, con indicazioni dettagliate su date, sedi e modalità di prenotazione.

