Onu | 193 Paesi in campo per difendere l’umanità

Un'organizzazione intergovernativa a carattere mondiale per promuovere e mantenere la pace tra le Nazioni è l'Onu. È stata fondata il 26 giugno del 1945, quando i rappresentanti di 50 governi si incontrarono a San Francisco per redigere la Carta delle Nazioni Unite con lo scopo di preservare la pace nel Mondo, proteggere i diritti umani, fornire gli aiuti umanitari e promuovere lo sviluppo sostenibile. Fanno parte dell'Onu 193 Stati; la sede principale si trova a New York, mentre gli altri uffici sono a Ginevra, Nairobi e Vienna. La bandiera delle Nazioni Unite è costituita dall'emblema ufficiale dell'organizzazione con lo sfondo blu che si contrappone al rosso della guerra e il disegno bianco che rappresenta i Paesi del Mondo, racchiusi in due ramoscelli di olivo, simbolo di pace. Nel settembre 2015, è stata redatta l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile in cui sono riportati 17 obiettivi come la lotta alla povertà, l'eliminazione della fame, il contrasto al cambiamento climatico, la promozione di società pacifiche ed inclusive (obiettivo 16) che tutti i Paesi si sono impegnati a raggiungere entro il 2030.

