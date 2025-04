Quotidiano.net - “Online i numeri di Mattarella, Meloni e l’intera rubrica di Stato”. Scattano le indagini

Roma, 8 aprile 2025 – Idi telefono personali di Sergioe Giorgia, ma anche dei ministri Guido Crosetto e Matteo Piantedosi, per citarne alcuni. Sono tutti reperibili. Bastano 50 euro al mese e un po’ di pazienza, quella che consente di scartabellare i database che li mettono in vendita. E’ quanto scrive Il Fatto Quotidiano che dice di aver verificato la denuncia di Andrea Mavilla, esperto di cybersicurezza, un passato di 13 anni in Apple. "Non stiamo neanche parlando di dark web – scrivono Giulio Cavalli e Antonio Massari nell’articolo del Fatto – di siticomplicati da raggiungere, di profili da nascondere per accedervi o di chissà quali capacità informatiche per acquisirli. Avviene tutto alla luce del sole". Il Fatto, per ovvi motivi di sicurezza, non rivela i nomi delle piattaforme dove è possibile letteralmente comprare le rubriche istituzionali.