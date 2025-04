One Piece Megumi Ishitani risponde alle critiche dei fan | Smettetela di prendervela con chi non c' entra

Dopo sei mesi di silenzio, l'anime di One Piece è tornato in onda con una doppietta di episodi - 1123 e 1124 - distribuiti a 24 ore di distanza prima di tornare alla cadenza settimanale. Ma se da un lato il ritorno avrebbe dovuto far brillare gli occhi ai fan, dall'altro ha acceso un fuoco di malcontenti, al punto che persino la regista, Megumi Ishitani, ha voluto dire la sua. Il cuore del problema? Sanji, ovviamente. Megumi Ishitani risponde alle critiche dei fan di One Piece Nell'episodio 1123 dell'anime di One Piece, il cuoco della ciurma mostra i classici occhi.

