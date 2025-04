One Piece | Luffy sta per affrontare un vecchio nemico

La recente ripresa dell'anime di One Piece ha subito catturato l'attenzione dei fan, con la seconda parte dell'Arco di Egghead che promette di offrire alcune delle battaglie più intense e attese dai fan di lunga data. Dopo una pausa di sei mesi nel 2024, durante la quale gli animatori hanno avuto il tempo di curare la qualità visiva, l'anime è tornato con una grafica spettacolare, continuando la storia nell'isola del Dottor Vegapunk, che si sta rivelando ancora più incredibile.I membri della ciurma di Cappello di Paglia sono appena arrivati sull'isola e, come al solito, si trovano nel mezzo del caos. Il Governo Mondiale sta preparando un attacco per eliminare Vegapunk, ma non solo: l'obiettivo è anche quello di neutralizzare la ciurma dei Yonko una volta per tutte. Per farlo, i Marines hanno inviato una flotta di ben 100 navi, tra cui 20 navi da guerra e comandate da 9 Vice Ammiragli e l'Ammiraglio Kizaru, che ha il compito di eliminare Vegapunk.

