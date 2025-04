Nerdpool.it - One Piece: i Seraphim provano sentimenti?

Oneè finalmente tornato con nuovi episodi dopo una lunga pausa, e l’ultimo episodio dell’anime ha mostrato quanto la passione di Hancock per Luffy sia davvero intensa. L’arco di Egghead di Onesi è preso una pausa dopo la fine della prima metà lo scorso autunno ed è ora tornato questa primavera con nuovi episodi. Durante il weekend, i fan hanno ricevuto una doppia dose dell’anime, mentre Luffy e la sua ciurma si preparano a fuggire dal laboratorio di Dr. Vegapunk, con i Marines che si radunano intorno a quest’ultimo.Oneha già mostrato come Hancock cambi radicalmente ogni volta che è in presenza di Luffy, e l’episodio di ieri ha rivelato che lo stesso accade con la sua, S-Snake. Dopo essere stata introdotta nella prima fase dell’arco lo scorso anno, questa nuova arma militare è stata sviluppata per avere non solo l’aspetto e le abilità di Hancock, ma sembra che anche la sua personalità si stia manifestando.