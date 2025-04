Omicidio suicidio a Confienza nel Pavese | 68enne accoltella la moglie poi si spara con un fucile

Confienza (Pavia), 8 aprile 2025 – Da tre giorni nessuno li vedeva più in paese. La nuora, che aveva le chiavi di casa, è andata a controllare come stessero e ha fatto la macabra scoperta: marito e moglie morti nella loro casa. Si tratterebbe di un Omicidio-suicidio: lui, 68 anni muratore, lei 66 anni, casalinga. Erano senza vita all'interno della loro casa in vicolo Castellazzo Confienza. Dalle primissime informazioni l'uomo avrebbe accoltellato la moglie e poi si è ucciso con un fucile da caccia. L'Omicidio-suicidio potrebbe risalire a qualche giorno fa. Sono in corso i rilievi dei carabinieri. Articolo in aggiornamento

