Ilgiorno.it - Omicidio suicidio a Confienza. Le coltellate alla moglie Chiara Crivellini, poi Anselmo Zanellato si spara col fucile del nonno

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 8 aprile 2025 – Lei era in casa riversa a terra, sul pavimento della cucina. Lui nel pollaio dietro caso. Lei uccisa adal marito che poi si è suicidatondosi con un vecchioda caccia del, che aveva conservato come ricordo ma non avrebbe mai denunciato, come spesso accade nei paesi di campagna. Ci sarebbe l’ombra della depressione sull’avvenuto a, poco più di 1.500 abitanti al limitare nord-occidentale estremo della Lomellina a ridosso del Sesia che segna il confine con il vicino Piemonte. L’ombra della depressione, 68 anni, origine venete, era muratore. La, 66 anni, era casalinga. La coppia ha un figlio che vive altrove. Una vita tranquilla, in una bella casa di vicolo Castellazzo, che probabilmente si è costruito con le sue mani, lascia intendere che non ci siano ragioni economichebase di quanto accaduto.