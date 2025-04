Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Ilaria Sula, si indaga su altri due complici di Mark Samson, il ragazzo dopo il delitto è andato a mangiare una piadina

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Due amici del giovane, nati a Roma ma di origini straniere esattamente come, sarebbero stati visti in auto con lui nel punto in cui è stato gettato il corpo Nuovi risvolti in merito all'di. Sisuduediche l'avrebbero aiutato nel