Omicidio Ilaria Sula indagini sui complici di Mark Samson | Due amici l’hanno coperto

Oltre alla madre diAntony, ora indagata per concorso in occultamento di cadavere, gli inquirenti sospettano che il 23enne filippino non abbia agito da solo. Altri due giovani, di 23 e 22 anni, sono sotto la lente della squadra mobile di Roma: entrambi romani, ma di origini straniere, uno dei quali nordafricano. Potrebbero aver aiutatoa liberarsi del corpo di, dopo l’.Nella notte del 1° aprile, intorno alle 3, i due ragazzi sono stati fermati condurante un controllo in via Accademia degli Agiati, nel quartiere Ardeatino. In quell’area, il cellulare diaveva agganciato le celle prima di sparire. Poche ore prima, tra San Giovanni e Tuscolano, il telefono risultava ancora attivo.Secondo l’ordinanza cautelare, il giovane era pronto a fuggire nelle Filippine o in Arabia Saudita, dove avrebbe potuto contare su appoggi familiari.