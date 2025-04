.com - Omicidio Giulia Cecchettin, i giudici: “75 coltellate non crudeltà, ma inesperienza di Turetta”

Leggi su .com

Quelle 75non furono '', ma "": è così che cade l'aggravante dellacontestata a Filippo, reo confesso del femminicidio di, la sua ex fidanzata, uccisa nel novembre 2023. Un atto, colpire la 22enne 75 volte, non in una ma in due diverse aggressioni, che ha avuto una dinamica "certamente efferata", ma che è stato una "conseguenza dellae della inabilità" del 23enne di Torreglia, in provincia di Padova.L'articolo, i: “75non, madi” proviene da Firenze Post.