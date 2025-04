Omicidio Giulia Cecchettin | 75 coltellate non un segno di crudeltà le motivazioni della sentenza

Sono state rese note le motivazioni della sentenza della Corte d'Assise in merito all'Omicidio di Giulia Cecchettin. Secondo i giudici, Filippo Turetta ha agito con "lucidità e razionalità" dopo aver ucciso Giulia Cecchettin, dimostrando "chiara e innegabile volontà di nascondere il corpo in modo quantomeno da ritardarne il ritrovamento". I giudici definiscono "accurata" l'azione di occultamento del cadavere.

