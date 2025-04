Omicidio di Ilaria Sula | Mark Antony Samson accusato l' ordinanza del gip di Roma

Ilaria Sula, Mark Antony Samson, è andato a "mangiare una piadina" con una amica di Ilaria Sula con cui "ha parlato dei problemi che aveva con la ragazza". E' quanto si legge nell'ordinanza cautelare emessa dal gip di Roma. Con l'amica di Ilaria parla di "questioni superficiali e banali (come il compleanno del ragazzo dell'amica o i cornetti comprati per una fantomatica ragazza). Non si pone alcuno scrupolo nell'inviare al padre della ragazza, pur sapendo di averla uccisa lui, dei messaggi fittiziamente provenienti dalla figlia", aggiunge il gip. Quotidiano.net - Omicidio di Ilaria Sula: Mark Antony Samson accusato, l'ordinanza del gip di Roma Leggi su Quotidiano.net "Dopo averla brutalmente uccisa ed essersi liberato del cadavere" di, è andato a "mangiare una piadina" con una amica dicon cui "ha parlato dei problemi che aveva con la ragazza". E' quanto si legge nell'cautelare emessa dal gip di. Con l'amica diparla di "questioni superficiali e banali (come il compleanno del ragazzo dell'amica o i cornetti comprati per una fantomatica ragazza). Non si pone alcuno scrupolo nell'inviare al padre della ragazza, pur sapendo di averla uccisa lui, dei messaggi fittiziamente provenienti dalla figlia", aggiunge il gip.

Mark Samson ha portato l'auto in carrozzeria dopo l'omicidio di Ilaria Sula. Il meccanico: «Ci chiese di pulir. Femminicidio Ilaria Sula, parla Mark Samson: "Ecco perché l'ho uccisa". Femminicidio Sula, il gip: "Dopo il delitto Samson ha mostrato autocontrollo e lucidità". Le pulizie per togliere il sangue e la piadina con un'amica: cosa ha fatto Mark Samson dopo avere ucciso Ilaria Sula. Omicidio Ilaria Sula, il racconto freddo e lucido di Mark Samson: 'Pronto a combattere per riaverla'. Omicidio Ilaria Sula, Mark sta coprendo dei complici? Persino la madre (che confessa) smonta la versione del figlio: e le celle telefoniche e gps del telefono di Ilaria…. Ne parlano su altre fonti

Omicidio di Ilaria Sula: Mark Antony Samson accusato, l'ordinanza del gip di Roma - L’autorità garante ha sanzionato CoopCulture e gli operatori turistici Tiqets international, GetYourGuide Deutschland, Walks, Italy With Family, City wonders e Musement per violazione delle regole ... (quotidiano.net)

Omicidio Ilaria Sula, il racconto freddo e lucido di Mark Samson: "Pronto a combattere per riaverla" - Il racconto del femminicidio di Ilaria Sula, 22 anni, nelle parole del suo killer. Cosa ha detto Mark Samson, 23 anni, reo confesso durante le quasi sei ore di interrogatorio in carcere a Regina Coeli ... (tg.la7.it)

Ilaria Sula, cosa ha raccontato Mark Samson: l'ansia per i voti universitari e l'app di incontri. «Ero pronto a combattere per riaverla» - Mark Samson nel corso dell'interrogatorio ha detto: «Ero pronto a combattere per riavere Ilaria Sula come fidanzata». Questa una delle frasi riportate nell’ordinanza ... (msn.com)