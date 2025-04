Omicidio di Ilaria Sula Ermal Meta | In ogni uomo dorme un mostro torna la demenziale narrazione dominante sui femminicidi

narrazione intrinsecamente ideologica, che merita di essere decostruita criticamente Si torna a discutere del tema del femminicidio in seguito all'orribile assassinio di Ilaria Sula. Un Omicidio orrendo, che non può non destare orrore e condanna unanime. Su questo punto, nulla quaestio. D Ilgiornaleditalia.it - Omicidio di Ilaria Sula, Ermal Meta: "In ogni uomo dorme un mostro", torna la demenziale narrazione dominante sui femminicidi Leggi su Ilgiornaleditalia.it Unaintrinsecamente ideologica, che merita di essere decostruita criticamente Sia discutere del tema delo in seguito all'orribile assassinio di. Unorrendo, che non può non destare orrore e condanna unanime. Su questo punto, nulla quaestio. D

