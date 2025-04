Ilgiorno.it - Omicidio Andrea Bossi, il padre del 26enne: “Un giorno tornò a casa con un occhio nero e gli occhiali rotti. Non voleva dirmi chi era stato”

Leggi su Ilgiorno.it

Varese, 8 aprile 2025 – Nuova udienza, oggi davanti alla Corte di Assise del tribunale di Busto Arsizio, in provincia di Varese, del processo per la morte di, ilucciso con una coltellata al collo nel suo appartamento di Cairate nella notte tra il 26 e il 27 gennaio dell'anno scorso. Gli imputati sono il 22enne Douglas Carolo e il 21enne Michele Caglioni. La Corte oggi come primo teste ha ascoltato Tino, ildella vittima. L'uomo ha spiegato di aver visto il figlio in mezzo al sangue (fu colpito con una coltellata al collo) e di aver chiamato aiuto. “Non rispondeva alle mie telefonate, quindi sono andato asua per assicurarmi che stesse bene. Quando ho aperto la porta mi si è gelato il sangue”, ha detto l’uomo. Il pm Francesca Parola ha chiesto all'uomo delle frequentazioni del figlio.