Omicidio Andrea Bossi gli investigatori | “È stato stordito con un pentolino e poi accoltellato al collo”

investigatori del Comando provinciale di Varese dei carabinieri, Andrea Bossi sarebbe stato stordito con un pentolino e poi accoltellato a morte al collo. Per l'Omicidio del 26enne, avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2024, stanno affrontando il processo il 21enne Douglas Carolo e il 22enne Michele Caglioni. Leggi su Fanpage.it Secondo glidel Comando provinciale di Varese dei carabinieri,sarebbecon une poia morte al collo. Per l'del 26enne, avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2024, stanno affrontando il processo il 21enne Douglas Carolo e il 22enne Michele Caglioni.

Omicidio Andrea Bossi, gli investigatori: "È stato stordito con un pentolino e poi accoltellato al collo". Così le indagini sull'omicidio di Andrea Bossi a Cairate puntano sui due giovanissimi arrestati. Omicidio di Andrea Bossi a Cairate, arrestati due ragazzi di 20 e 21 anni. Omicidio di Andrea Bossi, arrestati a Varese due conoscenti: ucciso dopo averlo rapinato in casa. Omicidio Andrea Bossi, i killer sono andati al bar a giocare i soldi della refurtiva. Omicidio di Cairate: Andrea Bossi ha lottato con l’assassino prima di morire. Si scava nella rete delle amicizie. Ne parlano su altre fonti

Omicidio Andrea Bossi, gli investigatori: “È stato stordito con un pentolino e poi accoltellato al collo” - Secondo gli investigatori del Comando provinciale di Varese dei carabinieri, Andrea Bossi sarebbe stato stordito con un pentolino e poi accoltellato a ... (fanpage.it)

Omicidio Bossi, parla il padre: “Ho trovato Andrea in mezzo al sangue” - In corso a Busto Arsizio il processo per l'assassinio del 26enne avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2024 nella sua abitazione a Cairate. Alla sbarra Douglas Carolo, 21 anni, e Michele Cagl ... (laprovinciadivarese.it)

Omicidio Andrea Bossi, il padre del 26enne: “Un giorno tornò a casa con un occhio nero e gli occhiali rotti. Non voleva dirmi chi era stato” - Il delitto qualche mese dopo quell’anomalo episodio. A trovare il corpo senza vita del giovane fu il padre, Tino Bossi: “Non rispondeva alle mie telefonate, quindi sono andato a casa sua per assicurar ... (msn.com)