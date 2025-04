Oltre 80 milioni dal Pnrr ma nell’Agrigentino è stato speso solo il 17% per fare rinascere la sanità

solo: costosi acquisti di macchinari, creazione di nuovi posti letto, soprattutto di terapia intensiva e costruzione di nuove strutture di medicina territoriale. Agrigentonotizie.it - Oltre 80 milioni dal Pnrr, ma nell’Agrigentino è stato speso solo il 17% per fare rinascere la sanità Leggi su Agrigentonotizie.it Adeguamenti sismici dei più importanti ospedali della provincia, informatizzazione delle strutture, ammodernamento dei locali ma non: costosi acquisti di macchinari, creazione di nuovi posti letto, soprattutto di terapia intensiva e costruzione di nuove strutture di medicina territoriale.

Oltre 80 milioni dal Pnrr, ma nell'Agrigentino è stato speso solo il 17% per fare rinascere la sanità.

