Ilrestodelcarlino.it - Olimpiadi Informatica: ecco gli studenti forlivesi che andranno in finale per l’Emilia-Romagna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 8 aprile 2025 – Si sono conosciuti sui banchi di scuola nel settembre scorso, e in pochi mesi sono diventati una “squadra”: Oarista Islam, Daniel Ruffilli, Gioele Ruocco e Francesco Saverio Valgimigli, frequentanti la 1E del Liceo scientifico “Fulcieri Paolucci di Calboli” di Forlì, hanno prima superato la fase provinciale e poi quella regionale delledi2024-’25, approdando così allanazionale, che si svolgerà venerdì 11 aprile al campus universitario di Cesena. I quattro rappresenteranno la regione Emilianella gara a squadre. Una bella soddisfazione sia per loro che per gli insegnanti che li supportano, vale a dire il professore diLuca Lambruschi e la prof.ssa Vanna Zabberoni. “Siamo felici di essere arrivati in- dice il portavoce dei quattro Daniel Ruffilli -: ci siamo impegnati e con l’aiuto dei docenti e un pizzico di fortuna abbiamo raggiunto questo risultato”.