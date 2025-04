Sport.quotidiano.net - Olimpia Teodora vince 3-1 contro Giorgione e punta al derby con Life 365 Forlì

Con una bella vittoria esterna per 3-1 sul campo di unin difficoltà (al terzo cambio di allenatore stagionale) l’ha raggiunto un quinto posto in classifica molto soddisfacente. "Considerando solo le 9 partite del girone di ritorno – osserva lo scoutman Leonardi – saremmo a soli due punti dalla zona playoff". Invece il ritardo complessivo, ormai irrecuperabile, è di 10 punti, a causa delle difficoltà dei primi due mesi, caratterizzati da infortuni importanti. Nella gara di domenica da sottolineare la prova di Sara Gabrielli, che è subentrata a Balducci e ha disputato la miglior prestazione di una stagione in cui è stata a lungo assente o limitata da problemi fisici. Curioso l’andamento dei set, con le ravennati sempre in difficoltà nelle parti iniziali, capaci però di rimontare nei primi due e nel quarto, lasciando invece il terzo alle venete con un parziale pesante (11-25).