Ilgiorno.it - Olgianate, la casa occupata è la base dello spaccio: i carabinieri arrestano due stranieri

Olginate (Lecco), 8 aprile 2025 – Ladri di case e spacciatori. Idella caserma di Olginate hanno arrestato duedi 22 e 26 anni che hanno occupato abusivamente un'abitazione in centro paese. Oltre ad occuparla, l'anno anche trasformata nella loroin zona. La retata è scattata l'altro giorno, quando isono intervenuti per dar manforte agli ufficiali giudiziari incaricati di liberare uno stabile occupato abusivamente in via Santa Margherita. Imponente il dispiegamento di militari per portare a termine lo sgombero coatto. Durante le operazioni bonificare il caseggiato ihanno fermato dueappunto di 22 e 26 anni, senza permesso di soggiorno né documenti. I due avevano trasformato i locali di cui si erano appropriati nella loroper lo, oltre che nel loro rifugio.