Ogni notizia è una storia il volto del giornalismo responsabile | incontro con Micaela Palmieri

Nell’inferno di chi vive la propria vita ai margini della società c’è un mistero, quasi magnetico, fatto di paure, di errori, di cadute e risalite, in cui spesso gli echi del passato si mescolano alle torture del presente. Tra le trame sfilacciate di chi trascorre la propria esistenza in bilico tra criminalità e tossicodipendenza nel bosco di Rogoredo, la più grande zona di spaccio a cielo aperto d’Italia, si inserisce l’occhio attento di, giornalista Rai, conduttrice del TG1 mattina, cronista e scrittrice, che ha fatto della propria cifra distintiva. La passione per le storie più controverse e oscure l’ha portata anche a ripercorrere la parabola criminale di Renato Vallanzasca, un uomo che ha fatto della libertà senza confini la benzina per le varie attività illecite che ha commesso.